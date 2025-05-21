Esnafın 6 Milyar Lira Alacağı Var - Son Dakika
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Esnafın 6 Milyar Lira Alacağı Var

Taşımacılar Konfederasyonu, İETT'nin esnafa 4 aydır ödeme yapmadığını açıkladı.

21.05.2025 12:07
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Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç, İETT ile taşıma sözleşmesi yapan esnaf ve kooperatiflerin yaklaşık 4 aydır hak edişlerini alamadıklarını, ödenmeyen miktarın ise 6 milyar liraya ulaştığını belirterek, kontak kapatma noktasına gelen ilgili kurumlara ödemelerinin yapılması çağrısında bulundu.

Kılınç, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT ile taşıma sözleşmesi yapan Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Öz Ulaş Toplu Taşıma AŞ, İstanbul Halk Ulaşım AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ, Mavi Marmara Ulaşım AŞ, İSTAŞ AŞ, Öztaş Ulaşım AŞ, Elit Ulaşım AŞ, Şile İstanbul ÖHO Karayolları Kooperatifi ile İstanbul Özel Taşımacılık Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 3 bin 41 özel halk otobüsü olduğunu belirtti.

Bu kurumların yaklaşık 4 aydır hak edişlerini alamadıklarını aktaran Kılınç, şöyle devam etti:

"Esnaf arkadaşlarımızın ciddi miktarda hak ediş alacağı bulunmaktadır. Bu dört aylık toplam hak ediş miktarı şu ana kadar 6 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Bu esnaf arkadaşlarımız, şu an akaryakıt giderleri, şoför maaşları ve banka kredi ödemelerini gerçekleştirememekte, birçok araç sahibi bankalar tarafından temerrüde düşmüş durumdadır. Yakıt alamadıkları için bazı araçlar sadece çeyrek ya da yarım depoyla çalışmaktadır. Bize ulaşan son bilgilere göre esnaf arkadaşlarımız, istemeyerek de olsa kontak kapatma noktasına gelmiştir. Bu durumda, başta İstanbul halkı mağdur olacak, vatandaşlarımız iş yerlerine ulaşamayacak hem esnafımız hem de halkımız telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır."

Ödenmesi gereken 6 milyar liranın bankada mevduat hesabına yatırıldığında 5 ayda toplam net getirisinin 1 milyar 380 milyon lira olacağını belirten Kılınç, ödenmeyen hak ediş miktarının İETT'nin hesabına yatırıldıktan sonra nerede değerlendirildiği ve nasıl harcandığının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kılınç, İETT yetkililerinin esnafa "Şu an paramız yok, ayrıca kontak kapatmanız durumunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi yerine getirmemiş olacağınız için sözleşmenizi iptal eder ve hepinize ayrı ayrı idari ve cezai müeyyide uygularız." diyerek firma sahiplerine ve kooperatiflere mobbing uyguladığını kaydetti.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşımdaki katkı payı da ödenmedi

Murat Kılınç, "Tüm halkın kullandığı AKBİL ödemelerinin, ödeme anında esnaf firmalarımızın ve kooperatiflerimizin hesabına aktarılması, belediye bütçesinden aktarılması gereken taşıma ödemelerinin de ilgili belediye aracı kılınarak değil, doğrudan ilgili bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından esnaf firmaların hesabına yatırılması gerekmektedir. Nitekim bu yapılmadığı sürece esnafın taşıma ücretleri belediye uhdesinde usulsüz ve geciktirilmek suretiyle bekletilmekte ve hizmetin kalitesi düşmektedir. Bu durumda ise doğrudan mağdur olan taşımacı esnafı olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımı için her araç başına aylık 4 bin 500 lira tutarındaki ödemenin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belediyelere aktarıldığını ve taşıma hizmeti veren esnafa katkı olarak ödendiğini belirten Kılınç, ancak bu ücretin yaklaşık 14 aydır Türkiye genelindeki esnafın hesabına yatırılmadığını, sağlanan bu katkı payının bakanlık tarafından doğrudan taşımacı esnafın hesabına yatırılmasını istediklerini aktardı.???????

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Güncel, Spor, İETT, Son Dakika

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