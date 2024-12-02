Espiye\'de, "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışması düzenlendi

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Giresun'un Espiye ilçesinde, "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Espiye İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmaya 40 öğrenci katıldı.

Yarışmada ortaokul kategorisinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yasemin Bal ve lise kategorisinde de Şehit Murat Şahin İmam Hatip Lisesi öğrencisi Medine Sarıkaya birinci oldu.

Müftü Osman Gülbe, öğrencilere hediyelerini verdi, kendilerine derslerinde ve gelecek hayatlarında başarılar diledi.