Espiye'de Boğulma Tehlikesi
Giresun'un Espiye ilçesinde denizdeki N.D. tedavi altına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı.
Esentepe Mahallesi sahilinde denize giren N.D. (45), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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