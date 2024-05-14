Espiye'de El Sanatları Ürünleri Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Espiye'de El Sanatları Ürünleri Kermesi Düzenlendi

Espiye\'de El Sanatları Ürünleri Kermesi Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el sanatları ürünleri kermesi açıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı da törene katıldı. Kermes, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

14.05.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

??????? Giresun'un Espiye ilçesinde el sanatları ürünleri kermesi düzenlendi.

Espiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı kermesin açılış törenine İlçe Kaymakamı Taner Tengir ile Belediye Başkanı Erol Karadere ve diğer ilgililer katıldı.

Tengir, burada yaptığı konuşmada, kadınların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından Aile Destek Merkezi'nin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kermes iki gün açık kalacak.

Kaynak: AA

Giresun, Espiye, Etkinlikler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye'de El Sanatları Ürünleri Kermesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
18:27 Bir futbolcudan daha fazlası Ronaldo’nun Merih için yaptıklarına bakın Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:45:07. #1.12#
SON DAKİKA: Espiye'de El Sanatları Ürünleri Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement