Espiye Kaymakamı, günlük gelirini TSKGV\'ye bağışlayan iki işletmeciye teşekkür etti

Giresun'un Espiye ilçesinde iki kadın restoran işletmecisi, işletmelerinin bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, restoran işletmecileri Sayime Küp ve Selma Çöğür'ü ziyaret etti.

Kavanoz, bir günlük gelirlerini vakfa bağışlayan Küp ve Çöğür'e duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Yağlıdere ilçesinde de Sağlık Bakanlığına ait kanser tarama aracı, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde kadınlara yönelik ücretsiz hizmet verecek.

Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Yuva, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti.

Yuva, 30-69 yaş aralığındaki kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılacağını belirterek, aracın mesai saatleri içerisinde hastane bahçesinde hizmet vereceğini ifade etti.