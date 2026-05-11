Esra Işık Tahliye Edildi

11.05.2026 15:01
Muğla'daki Akbelen Ormanı protestolarında tutuklanan Esra Işık, adli kontrolle tahliye edildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde acele kamulaştırma kararlarını protesto gösterilerinin ardından "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından hakkında dava açılan Esra Işık'ın tahliyesine karar verildi.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk durumunu incelediği Işık hakkında açılan davadaki delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

Işık'a, adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parsellik tarım arazisinin, Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlanması amacıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından parsellerin değer tespitinin yapılması ve el koyma işlemleri için Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sürerken, 30 Mart'ta kamulaştırma kararı verilen parsellerde bilirkişi keşfi gerçekleştirilmişti.

Keşfe karşı çıkan İkizköylü Esra Işık, aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış, 31 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Işık, Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanıyor.

Kaynak: ANKA

