Essen'de maskeli iki saldırgan tutuklunun kaçmasını sağladı, polis arıyor - Son Dakika
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Essen'de maskeli iki saldırgan tutuklunun kaçmasını sağladı, polis arıyor

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Essen polisi, iki kişinin cezaevinden muayenehaneye götürülen tutuklunun kaçmasına yardım ettiğini, şüphelilerin firarda olduğunu bildirdi. Kennedy Meydanı'nda maskeli kişilerin saldırısıyla tutuklu kaçtı; polis merkezde arama başlatıp vatandaşları uyardı.

Almanya'nın Essen kentinde kimliği belirsiz iki kişinin bir tutuklunun kaçmasını sağladığı bildirildi.

Essen polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilk bulgulara göre iki kişinin bir tutuklunun kaçmasına yardım ettiği, söz konusu kişilerin firarda olduğu belirtildi.

Açıklamada vatandaşlara, şüpheli bir kişi görülmesi halinde bu kişiyle iletişime geçmemeleri ve derhal polisi aramaları çağrısında bulunularak, söz konusu kişilerin silahlı olma ihtimalinin henüz dışlanmadığı kaydedildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, görevliler tutukluyu, Essen Cezaevi'nden şehir merkezindeki Kennedy Meydanı'nda bulunan muayenehaneye götürdü. Muayenehanenin bulunduğu binanın girişinde kimliği belirsiz maskeli iki kişi görevlilere saldırdı ve bir arbede yaşandı.

Bu sırada bir görevli silah çekti ancak saldırganlardan biri silahı görevliden aldı.

Görevlileri bağlayan saldırganlar ve tutuklu, daha sonra farklı yönlere kaçarken, polis şehir merkezinde geniş çaplı arama başlattı.

Kuzey-Ren Vestfalya Adalet Bakanlığı, 34 yaşındaki kişinin uyuşturucu ve yaralama suçlarından tutuklu olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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