ESTÜ 2024-2024 Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ESTÜ 2024-2024 Mezuniyet Töreni Düzenlendi

ESTÜ 2024-2024 Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), 2024-2024 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenledi. Törende, öğrenci velileri ve katılımcılar selamlandı, selamlama uçuşu gerçekleştirildi ve eski mezunlar adına konuşmalar yapıldı. ESTÜ akademisyenleri Zeybek dans gösterisi sergiledi. Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, mezun olan öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını ve onlara güvendiklerini belirtti. Tören, üniversite birincilerine hediyelerin takdim edilmesi ve öğrencilerin keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutlamasıyla devam etti.

03.06.2024 09:31
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Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) 2024-2024 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ESTÜ Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin yerlerini alan öğrenci velilerini ve katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Yaklaşık 2 bin 400 öğrenci, alanda yürüyerek katılımcıları selamladı.

Törende pilotaj bölümünden bir öğrenci tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eski mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından ESTÜ akademisyenleri mezuniyet için hazırlandıkları Zeybek dans gösterisini sergiledi.

Gösterinin ardından kürsüde söz alan Rektör Prof. Dr. Özcan, mezun olan binlerce genci ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını, ailelerin fedakarlıklarını farkında olduklarını belirterek, öğrencilerin kurduğu hayallerin gerçekleşmesi için çabaladıklarını söyledi.

ESTÜ mezunu öğrencilerin yaşıtlarından ileride ve gelişkin olduğunu kaydeden Özcan, "Bundan sonra bizim ve mezun olan öğrencilerimizin, ailelerimizin yapacağı en önemli şey onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübelerini hayata geçirebilmek onları desteklemeye devam etmek olduğunu hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Özcan, öğrencilerin araştırma ve sorgulama yeteneği kazanarak proje kültürüyle öncelediklerini belirterek, "Öğrenci odaklı öğrenme çıktısını esas alan yaklaşımımızla eğitim, öğretim ve kalite sistemini oturtmuş bir üniversite olarak sahip olduğumuz akredite program sayısıyla gurur duyuyoruz. Mezunlarımızın küresel ölçekte tercih edilmelerini sağlayacak mesleki bilgi ve beceri edinmelerini, yaşama ve dünyaya saygılı, farkındalığı yüksek, özellikle ahlaki, etik ve milli değerlere bağlı olarak yetişmesini her şeyin üzerinde tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Rektör Özcan, konuşmasının ardından üniversite, fakülte ve bölüm birincilerine hediyelerini takdim etti.

Öğrenciler temsili diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.

Tören, şarkıcı Mert Demir konseriyle devam etti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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