Etimesgut Belediyesi\'ne operasyon... Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan: "Görevimizin başındayız, Başkanımızın arkasındayız"

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, Başkan Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişinin gözaltına alınmasının ardından belediyede yaptığı açıklamada, "Biz görevimizin başındayız. Başkanımızın arkasındayız. İçeride belediye personelimizin de şu anda ifadelerinin alındığını biliyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Belediye meclis üyelerimizle bir toplantı yapacağız. Bu süreçte temennimiz bütün arkadaşlarımızın ve sevgili Başkanımız Erdal Beşikcioğlu'nun en kısa zamanda aramıza katılmasıdır" dedi.

Etimesgut'ta bazı ihalelerde "usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği" iddiaları üzerine açılan soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile 52 kişi gözaltına alındı.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, konuya ilişkin belediyede yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün maalesef birçok CHP'nin seçim kazandığı belediyelerde yapılmış operasyonların bir tanesini de kendi belediyemizde görüyoruz. Sürecin takipçisiyiz, net bilgilerimiz yok. Hukuk birimimiz ve avukatlarımızla iletişim halindeyiz. Biz görevimizin başındayız. Başkanımızın arkasındayız. Türkiye'yi kasıp kavuran bu sürecin eninde sonunda aydınlık günlere çıkacağını biliyoruz, temenni ediyoruz ve bütün çalışmalarımız, umudumuz bu yönde olacaktır. Başkanımız Türkiye'de örnek olabilecek çalışmaları yürüttü. Bizlere örnek oldu. Etimesgut'a çok güzel bir tat getirdi. Çok güzel bir şevk getirdi bizlere. Biz onunla birlikte yol almaktan ve onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. İçeride belediye personellerimizin de şu anda ifadelerinin alındığını biliyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Maalesef sizin istediğiniz çok net bilgiler yok ama günün sonunda bir basın açıklamasıyla tabii ki biz de bilgilerimizi ve duygularımızı sizinle daha net ve düzgün bir şekilde paylaşacağız. Şu anda bütün belediye meclis üyelerimiz de burada. Belediye meclis üyelerimizle bir toplantı yapacağız. Durumu kararlaştıracağız. Neler yapacağız, yeni yol haritamız ne şekilde olacak diye ama bu süreçte de temennimiz bütün arkadaşlarımızın ve sevgili Başkanımız Erdal Beşikcioğlu'nun en kısa zamanda aramıza katılmasıdır."

Açıklamanın ardından belediye meclis üyeleri basına kapalı toplantı yaptı.