Etimesgut'ta Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
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