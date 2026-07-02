Etimesgut'ta Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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