Etiyopya'da Binlerce Müslüman Bayram Namazı Kıldı

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ADDİS Etiyopya'da binlerce Müslüman, bayram namazı için başkent Addis Ababa'daki meydanlarda ve stadyumda birlikte saf tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkentin farklı bölgelerinde gencinden yaşlısına binlerce kişi, sabah erken saatlerde kentin en büyük meydanlarından Meskel ve onu çevreleyen diğer meydanlar ile Addis Ababa Stadyumu önünde toplandı.

Güvenlik görevlileri tarafından üst aramasından geçirilen Etiyopyalılar, daha sonra yanlarında getirdikleri namazlıkları yere serip ezanın okunmasını bekledi.

Bayram namazı için birlikte saf tutan Müslümanlar, ardından ellerini semaya kaldırıp dua etti. Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, dışarıda ellerinde "dibe" adını verdikleri davullarla bayram kutlaması yaptı.

Bu arada Etiyopya'da yaşayan bazı Türkler de Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nde bayram namazı kıldı.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran ve bazı ülke büyükelçilerinin de kıldığı namazın ardından müşavirlik bahçesinde bayramlaşıldı.