Etiyopya'da Büyük Sokak İftarları

PORT Etiyopya'da düzenlenen 6'ncı Ulusal Büyük Sokak İftarları, başkent Addis Ababa başta olmak üzere ülkenin birçok büyük şehrinde gerçekleştirildi.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, başkent Addis Ababa'da binlerce Müslüman, ramazan ayı dolayısıyla oruçlarını topluca açmak için kentin simgesel meydanlarından Meskel Meydanı'nda bir araya geldi.

Geniş katılımlı bu toplu etkinlikte, önde gelen dini liderler ve saygın İslam alimleri ile toplum temsilcileri de hazır bulundu.

"Ülke İçin Necaşi" temasıyla düzenlenen etkinlikte, merhamet, ulusal birlik ve Etiyopya halkının birlikte yaşama ve karşılıklı saygıya yaptığı tarihsel katkıyı yansıtan kalıcı değerleri vurgulandı."

Bu sene altıncısı düzenlenen etkinlik, ülke genelinde birçok şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.