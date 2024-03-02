Etiyopya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 515'e Yükseldi

Güncel

ADDİS ABABA, 2 Mart (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Etiyopya'da devam eden kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 515'e yükseldiğini açıkladı.

DSÖ, Etiyopya için Perşembe günü gece saatlerinde yayımladığı güncel toplu sağlık bülteninde, Ağustos 2022'de patlak veren kolera salgınının Doğu Afrika ülkesinde yayılmaya devam ettiğini ve geçtiğimiz ay kolera tedavi merkezlerine başvuran kolera hastalarının sayısında önemli bir artış olduğunu söyledi.

DSÖ'nün verilerine göre, 30 Ocak'ta koleradan ölenlerin sayısı 468 iken, 26 Şubat itibarıyla 515'e yükseldi ve vaka ölüm oranı yüzde 1,43 olarak belirlendi. Aynı rapor döneminde rapor edilen kolera vakası sayısı ise 32.548'den 36.061'e çıktı.

DSÖ ayrıca, içme suyunun düşük kaliteli olması ve açık dışkılama gibi kolera salgınlarının tekrar etmesinin temel nedenlerini ele almak için kalıcı çözümlere acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Koleraya yakalananların yaklaşık yüzde 75'inin nehir, dere ve göllerden arıtılmamış su içtiğini bildirdiğini kaydeden DSÖ, güvenli olmayan su içmenin riskleri konusunda halkı bilgilendirmek için risk iletişimine acil ihtiyaç olduğunu söyledi.