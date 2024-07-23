Etiyopya'da meydana gelen heyelanda 157 kişi hayatını kaybetti

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ADDİS ABABA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyinde bulunan Geze Gofa bölgesinde meydana gelen heyelan mahallinde görülen insanlar, 22 Temmuz 2024.

Yerel yönetim yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Etiyopya'nın güneyinde gerçekleşen heyelanda 157 kişi hayatını kaybetti.

Gofa Bölgesi Hükümet İletişim İşleri Departmanı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, hayat kurtarma çalışmaları için bölgeye giden insanların da ek kazalara maruz kalması nedeniyle ölü sayısının arttığı bildirildi.

Ölümcül heyelan, Etiyopya'nın güneyindeki Geze Gofa bölgesinde Pazartesi günü yerel saatle sabah 10.00 sularında gerçekleşti. (Fotoğraf: Xinhua)