Etiyopya Merkez Bankası, IMF Desteğini Güvence Altına Almak İçin Para Biriminin Değer Kaybetmesine İzin Verdi

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Etiyopya Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) desteğini güvence altına almak için para biriminin değer kaybetmesine izin verdi.

Yerel basındaki habere göre, ulusal para birimi Birr, dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti.

Yüksek enflasyon ve döviz sıkıntısı yaşanan ülkede bu hamlenin, IMF'nin gelişmiş borç yeniden yapılandırma desteğini güvence altına almayı amaçladığı belirtiliyor.

Etiyopya, 2023'te 33 milyon dolarlık eurobond kuponunun faizini ödeyemeyince temerrüde düşmüştü.

Ülke IMF, Dünya Bankası ve diğer kaynaklardan 10,7 milyar dolarlık dış finansman bekliyor.

Borçlarını yeniden yapılandırmak için çaba gösteren Etiyopya, G20'de ortaya konulan "Ortak Çerçeve" kapsamında borçlarının hafifletilmesini ve askıya alınmasını istiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray'da 2 yıl boyunca süren iç çatışma sonrası Etiyopya'da görülen güvensiz ortam ekonomiye de zarar vermişti.