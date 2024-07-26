Etiyopya'nın Tigray bölgesinde gıda krizi devam ediyor - Son Dakika
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Etiyopya'nın Tigray bölgesinde gıda krizi devam ediyor

Etiyopya'nın kuzeyinde tarım arazilerinin zarar görmesi ve yeterince insani yardım malzemesinin ulaştırılamaması nedeniyle Tigray bölgesinde gıda krizi yaşanıyor. İç savaş sonrası tarım arazilerinin zarar görmesi ve yeterli yağışın olmaması bölgede gıda sorununa yol açarken, mülteci kamplarının kurulması ve tarım arazilerinin ekilememesi de krizi daha da derinleştiriyor. Çocuklar da gıda krizinden etkilenirken, yardım kuruluşları da yeterli kaynağa sahip olmadıklarını belirtiyor. Etiyopya'da iklim değişikliği ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya.

26.07.2024 11:39
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Etiyopya'nın kuzeyinde tarım arazilerinin zarar görmesi ve yeterince insani yardım malzemesinin ulaştırılamaması nedeniyle bölgede gıda krizi yaşanıyor.

BBC'nin haberine göre, 5 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde insani kriz devam ediyor.

İç savaş sonrası tarım arazilerinin zarar görmesi ve yeterince insani yardım yollanamaması bölgede gıda sorununa yol açtı.

Yeterli yağışın olmaması nedeniyle de barajlardaki doluluk oranı düşerken, tarım arazileri yeterince ürün veremedi.

Tigray'da iç savaş sonrası barınma ve insani destek sağlamak amacıyla onlarca mülteci kampı kurulurken, insanların tarlalarını terk etmek zorunda kalması ve tarım arazilerinin de ekilememesi nedeniyle bölgede gıda krizinde artış kaydedildi.

Kamplarda kalan Etiyopyalı Tsibktey Teklay, eşinin savaşta öldüğünü ve 5 çocuğuyla hayatını devam ettirdiğini belirterek, "Hayvanlarımız vardı, kışın mahsulleri hasat ederdik. Kısacası, en iyi yaşam tarzına sahiptik. Şimdi hiçbir şeye sahip değiliz." ifadesini kullandı.

Gıda krizi çocukları etkiliyor

Bölgedeki hastanede görev yapan Dr. Gebrekristos Gidey ise son aylarda daha fazla sayıda çocuğu tedavi altına aldıklarına dikkati çekti.

Gidey, çalışmalara devam ettiklerini ancak hastanenin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını belirtti.

Tigray Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Dr. Gebrehiwet Gebregzabher ise bölgenin yılın en kritik dönemiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ekim ayındaki hasada hazır olmak için mahsulün ekilmesi gerektiğini vurguladı.

BM verilerine göre, Etiyopya'da iklim değişikliğinden kaynaklı afetler ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğine dair iddiaların ardından Nisan 2023'te gıda yardımını askıya almıştı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Etiyopya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Tigray bölgesinde gıda krizi devam ediyor - Son Dakika

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