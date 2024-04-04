Etiyopya Ordusu, Amhara Bölgesinde İnsan Hakları İhlalleri İddiası

Ünye Gücü Futbol Kulübü, Bornova Hitabspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son haftada İzmir'de Bornova Hitabspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Deniz Benli, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak ve 4 büyükleri Ünye'de ağırlamak olduğunu belirtti. Takımın teknik sorumlusu Muhammet Kışla ise Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi. Takım kaptanı Aleyna Meral ise takım olarak verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlandığını vurgulayarak, birbirlerine güvendiklerini ve birlikte savaştıklarını ifade etti.