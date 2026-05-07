Etiyopya-Türkiye İş Forumu Düzenlendi

Etiyopya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "Ethio–Türkiye İş Forumu" düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonunda gerçekleştirilen forum, Etiyopya Ticaret ve Sektörel Dernekler Odası, Addis Ababa Ticaret ve Sektörel Dernekler Odası ile Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle yapıldı.

Etkinlikte, iki ülkede sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla ticaret ve yatırım başta olmak üzere işbirliği yapılabilecek sektörler ele alındı.

Forumun açılışında konuşan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Meles Alem, ülkesinin yabancı yatırımcıların katılımını artırmayı hedefleyen kapsamlı makroekonomik reformlar yürüttüğünü belirtti.

Alem, Türk yatırımcılarını Etiyopya'daki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

AA muhabirine foruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını söyledi.

Etiyopya'nın son yıllarda kaydettiği ekonomik ilerlemelerle yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Baran, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası gibi kuruluşların ziyaretleri ile düzenlenen iş forumlarının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

İki ülke iş insanları bir araya geldi

Etiyopya ve Türkiye'den hükümet yetkilileri, iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı forumda, ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Foruma katılan şirketler, tekstil ve hazır giyim, inşaat malzemeleri ile yapı ve dekorasyon ürünleri gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Etkinlikte, Etiyopyalı ve Türk firmalar, ürünlerini, teknolojilerini ve yatırım kapasitelerini tanıtma fırsatı bulurken, ortak girişim, ticari ortaklık ve bilgi paylaşımı imkanlarını değerlendirdi.

Forum kapsamında ayrıca, iki ülke iş insanları arasında yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve ticari bağların güçlendirilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.