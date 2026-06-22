Etkili Hutbe Yarışması İslahiye\'de Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Etkili Hutbe Sunumu Yarışması" gerçekleştirildi.
İlçesindeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar hutbe sunumlarını jüri karşısında sergiledi.
Yeşilova Mahalle Camisi İmam Hatibi Halis Bilen, ilçe birincisi olarak kentte düzenlenecek finalde ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.
İlçe Müftüsü Mustafa Demir, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine teşekkür ederek yarışmacılara başarılar diledi.
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