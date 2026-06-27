Etkili İstişare ile Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Etkili İstişare ile Güçlü Türkiye Vurgusu

27.06.2026 22:48
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Efkan Ala, istişare kültürüyle hizmet yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Ortak aklın ve istişare kültürünün rehberliğinde, milletimize hizmet yolculuğumuzu aynı kararlılık, aynı heyecan ve aynı sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Ala, toplantı kapsamında Genel Başkan Yardımcıları ile gerçekleştirdikleri Parti Politikaları Oturumu'nda, milletin beklentilerine cevap verecek, ülkenin kalkınma hamlesini daha da güçlendirecek ve AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini yeni hedeflerle buluşturacak başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimi, yatırımı, istihdamı ve sosyal refahı merkeze alan politikalar üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Ala, "Ortak aklın ve istişare kültürünün rehberliğinde, milletimize hizmet yolculuğumuzu aynı kararlılık, aynı heyecan ve aynı sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam ediyoruz. Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda durmadan çalışıyor, eser ve hizmet siyasetimizle geleceği inşa ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"AK Parti'nin siyasi geleneğinde akla hürmet vardır"

Çeyrek asırdır milletin teveccühüyle, istişare kültürünü ve ortak aklın rehberliğini esas alarak yol yürüdüklerini belirten Ala, şunları kaydetti:

"Her önemli kararımızda farklı görüşleri dinlemeyi, milletimizin sesine kulak vermeyi ve ortak vicdanın ışığında hareket etmeyi ilke edindik. Çünkü AK Parti'nin siyasi geleneğinde akla hürmet vardır. Bugüne kadar elde edilen her başarı, milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağının, istişareye verdiğimiz önemin ve ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesinin eseridir. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin geleceğine dair adımlarımızı ortak aklın süzgecinden geçirerek atmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki istişare bereketi, ortak akıl ise kalıcı başarıyı beraberinde getirir."

Kaynak: AA

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