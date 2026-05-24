Etnospor Kültür Festivali'nde Dijital Sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etnospor Kültür Festivali'nde Dijital Sergi

Etnospor Kültür Festivali\'nde Dijital Sergi
24.05.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'ndaki festivalde geleneksel sporlar ve dijital sanat bir araya geldi.

Dünya Etnospor Birliğince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "8. Etnospor Kültür Festivali"nde, "Zamansız Yol" fotoğraf ve dijital sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Festivalin arşivinden beslenen sergide geleneksel sporlar ve kültürel hafıza, dijital sanat ve etkileşimli teknolojilerle bir araya getirildi.

Fotoğraf, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka destekli uygulamalar ve etkileşimli alanlardan oluşan sergide, kültürel miras geçmişten bugüne yaşayan bir değer olarak ele alınıyor.

Sergide yer alan fotoğraflar, önceki yıllarda düzenlenen Etnospor festivallerinde çekilen ve festival kapsamındaki fotoğraf yarışmalarında öne çıkan eserler arasından seçildi.

Serginin Dijital Sanat Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine, yıllardır bu alanlarda çalıştığını, Etnospor'da kültürel ve yeni nesil sanatla ilgili danışmanlık yaptığını söyledi.

Etnospor'un çok kıymetli bir festival olduğunu vurgulayan Garakhanova, "Şu andaki dijital dünyada her şey çok hızlı değişiyor, hızlı tüketiliyor. Burada maksat bizim özümüzü korumak." dedi.

Garakhanova, her yıl dijital sergiler düzenlediklerini belirterek, "Bu dijital sergileri yapmamızın asıl amacı, gençlerimize, yeni nesle özümüzü yeni bir dille anlatmak. Çünkü yeni nesillerimizin hepsi dijitalde doğmuşlar, dijitalle haşır neşirler." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen sergide geleneksel sporu ve kültürü dijital sanatla harmanlayarak ziyaretçilere sunduklarını anlatan Garakhanova, "Burada her sene Etnospor'un bir fotoğraf sergisi yarışması oluyor. Sergiye tünelden girenler, artırılmış gerçeklikle yine bu fotoğrafların hareketlenmesini seyrediyorlar. Bir taraftan hürmet çınarı var. Orada herkes bir anda ağacın etrafına dizildiği anda bir anda o etkileşimi yapıyorlar, ağaç da ledle karşılık veriyor ve bir anda renklerin değişimi oluyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerin festivalde kendi hikayelerini ve motiflerini oluşturabildiğini dile getiren Garakhanova, "Ziyaretçiler, Etnospor'dan etkilendikleri hikayeleri QR sistemi üzerinden girerek yapay zekayla beraber bir masal yapıyor. Halı alanında kendi çizimlerini yapıyor, sonra yapay zekayla Türk motiflerini birleştirerek bir halı oluşturuyorlar. Diğer tarafta da yağlı güreşimiz var. Yağlı güreşi kinetik sanatla birleştirerek, oradaki harmanlamayı gerçekleştiriyorlar. Ayrıca ziyaretçiler, Etnospor'a üye ülkelerin ve geleneksel kahramanlarımızın karakterlerini seçerek hatıra fotoğrafları çekip hatıraları kendileriyle taşıyorlar." dedi.

Garakhanova, kültür ve sanatın toplumların iletişimini sağlayarak onları geleceğe taşıdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli nokta, kültür ve sanatın bizi geleceğe taşımasıdır çünkü sanatı oluşturanlar diğer dünyaya geçerken onların sanatı kalıyor. Ama orada biz şunu görüyoruz, tarihte neler yaşandığını fark ediyoruz. Şimdi de dijital sanatla yeni bir sanat oluşumu olduğu için biz Etnospor'da köklerimizi, geçmişimizi ve mirasımızı dijital sanata aktararak gelecek nesillerimizle kökümüzü, bağımızı korumaya çalışıyoruz. Etnospor'un esas amacı ve isteği, bu sergide bu bağı dijital dünyada da koruyup geleceğe aktarmaktır."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Teknoloji, İstanbul, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etnospor Kültür Festivali'nde Dijital Sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:42:03. #7.12#
SON DAKİKA: Etnospor Kültür Festivali'nde Dijital Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.