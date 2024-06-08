Etnospor Kültür Festivali'nde Grup Genç ve Mazhar Alanson konser verdi - Son Dakika
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Etnospor Kültür Festivali'nde Grup Genç ve Mazhar Alanson konser verdi

Etnospor Kültür Festivali\'nde Grup Genç ve Mazhar Alanson konser verdi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin 3. gününde Grup Genç ve Mazhar Alanson konser verdi. Alanson, sevilen parçalarını dinleyiciler eşliğinde söylerken, festivalde kurulan oba çadırlarını çok beğendiğini belirtti. Festival kapsamında yarın ise Kıraç, Grup Yürüyüş ve Zeynep Betül Akyıldız çocuk şarkıları konseri verecek.

08.06.2024 23:49
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6. Etnospor Kültür Festivali'nin 3. gününde Grup Genç ve Mazhar Alanson konser verdi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Grup Genç'in ardından sahneye çıkan Alanson, "Sarı Laleler", "Psipokatım" ve "Tam Ortasındayım"ın arasında olduğu sevilen parçalarını dinleyiciler eşliğinde söyledi.

Festivalde kurulan oba çadırlarını çok beğendiğini söyleyen Alanson, sahneden gençlere seslenerek, "Önce 'oh hayat güllük' diyorsunuz. Fakat yaşlar ilerledikçe hayatın dikenli tellerinde geçerken, bakıyorsunuz ki 'hayatta bazı şeyleri yapmak mecburen, mecburiyetten'." ifadelerini kullandı.

Alanson, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı.

Festival kapsamında yarın ayrıca Kıraç ve Grup Yürüyüş'ün yanı sıra Zeynep Betül Akyıldız çocuk şarkıları konseri verecek.

Kaynak: AA

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