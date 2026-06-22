EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni

22.06.2026 10:50
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Ege Üniversitesi'nde 247 öğrenci, mezuniyet töreninde diploma aldı ve yeni bir başlangıca adım attı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 247 öğrenci törenle diplomasını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aytül Pelik Hadımlı, mezunların toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli sorumluluklar üstleneceğini belirtti.

Öğrencilerin, insan yaşamına doğrudan dokunacağını kaydeden Hadımlı, "Bilgi kadar vicdanı, teknik yeterlilik kadar insani değerleri de gerektiren kutsal bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Unutmayın ki sahip olduğunuz diploma bir son değil yaşam boyu öğrenme yolculuğunuzun yeni bir başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Fakülteyi birincilikle tamamlayan Selen Esen de mesleklerini en iyi şekilde yapabilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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