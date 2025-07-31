Ev Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kağıthane'de tartışma sırasında ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gürsel Mahallesi Kafiye Sokak'ta aynı evde yaşayan Oktay B. (41) ile Ferhat O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oktay B'yi bıçaklayan Ferhat O, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oktay B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet zanlısı Ferhat O. polis ekiplerince yakalandı.

Oktay B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.