Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor

Konut, iş yeri ve arazi sahiplerini ilgilendiren kira geliri vergisinde beyan süreci mart ayında başlıyor. 2025 yılına ait kira gelirleri için mükellefler 1–31 Mart 2026 tarihleri arasında beyannamelerini verecek, tahakkuk eden vergiler iki taksit halinde ödenecek.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

2025 yılı içinde konuttan elde ettiği kira geliri 47 bin lirayı aşanlar gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olacak. Tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinde ise brüt tutarın 330 bin lirayı aşması halinde beyanname verilecek. Kesinti ve istisnaya konu olmayan kira gelirlerinde 18 bin liralık sınırın aşılması durumunda da beyan yükümlülüğü doğacak. Ayrıca tutarına bakılmaksızın tevkifata ve istisnaya tabi olmayan kira geliri elde edenler de beyanname verecek.

KONUT KİRA GELİRİNDE 47 BİN LİRALIK İSTİSNA

Sadece konut olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen gelirlerde 2025 yılı için 47 bin liralık istisna uygulanacak. Gelir bu tutarı aşarsa, beyan edilen toplam kira gelirinden 47 bin lira düşülecek ve kalan tutar üzerinden vergi hesaplanacak. İstisna tutarının altında gelir elde edenler beyanname vermeyecek. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna toplam gelire bir kez uygulanacak. Konutun birden fazla ortağı bulunması durumunda ise her ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilecek. 2026 yılı için mesken kira geliri istisna tutarı 58 bin lira olarak uygulanacak.

İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar konut kira geliri istisnasından faydalanamayacak. Ayrıca konut kira geliri istisna tutarını aşan mükelleflerden; ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazançlarının toplamı 2025 yılı için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı geçenler de bu haktan yararlanamayacak. Gelir İdaresi’nin tespiti üzerine kira gelirini süresinde beyan etmeyen ya da eksik bildirenler de istisna uygulamasından mahrum kalacak.

BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ

2025 takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesi, 1–31 Mart 2026 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hazır Beyan Sistemi (intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan) üzerinden verilebilecek. Tahakkuk eden verginin birinci taksiti ve damga vergisi 31 Mart 2026’ya kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2026’ya kadar ödenecek.

KİRA GELİRİ NEDİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre kişilerin sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve bazı hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazançlar kira geliri olarak kabul ediliyor. Bu gelirler belirli sınırların aşılması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan ediliyor.