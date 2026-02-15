Evde Bakım Yardımı'na Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Evde Bakım Yardımı'na Artış

15.02.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Bakanı, Evde Bakım Yardımı ödemelerini 7,09 milyar lira artırarak başlattıklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklama ile bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti. Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk" ifadelerini kullandı.

'516 BİN VATANDAŞIMIZ YARARLANIYOR'

Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldiğini hatırlatan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde Bakım Yardımı'na Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:53:36. #7.11#
SON DAKİKA: Evde Bakım Yardımı'na Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.