Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Evin lavabosuna giren yılanı fark eden vatandaşlar, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla kafese alınarak güvenli şekilde ortamdan uzaklaştırıldı. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, yılan ekipler tarafından doğaya salındı.
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
Son Dakika › Güncel › Evdeki Yılan Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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