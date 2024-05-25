Everest Dağı'na En Hızlı Tırmanan Kadın Rekoru Yeniden Nepalli Phunjo Lama'nın - Son Dakika
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Everest Dağı'na En Hızlı Tırmanan Kadın Rekoru Yeniden Nepalli Phunjo Lama'nın

Everest Dağı\'na En Hızlı Tırmanan Kadın Rekoru Yeniden Nepalli Phunjo Lama\'nın

Nepalli Phunjo Lama, Everest Dağı'na 14 saat 31 dakikada tırmanarak 'Everest Dağı'na en hızlı tırmanan kadın' rekorunu yeniden elde etti. Lama, tırmanış ve inişi 24 saat 26 dakikada tamamlayarak zirveye seyahat rekorunu da kırdı. Kardeşi Sonam Lama, insan trafiğine dikkat çekerek sakinlik durumunda kız kardeşinin daha hızlı çıkabileceğini belirtti. Lama'nın bir önceki rekoru 2021'de Hong Konglu tırmanışçı Ada Tsang Yin-hung tarafından geçilmişti.

25.05.2024 12:15
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Nepalli Phunjo Lama, " Everest Dağı'na en hızlı tırmanan kadın" rekorunun yeniden sahibi oldu.

ABC News'un haberine göre, Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e 14 saat 31 dakikada tırmanan Lama, daha önce sahibi olduğu rekoru yeniden elde etti.

Everest'e önceki rekorundan daha hızlı tırmanan Lama, tırmanış ve inişi 24 saat 26 dakikalık sürede tamamlayarak zirveye seyahat rekorunu kırdı.

Lama'nın kardeşi Sonam Lama, tırmanış sırasında insan trafiğine dikkati çekerek sakinliğin az olması durumunda kız kardeşinin zirveye daha hızlı çıkabileceğini belirtti.

Lama'nın bir önceki 39 saat 6 dakikalık tırmanma ve iniş rekoru 2021'de Hong Konglu tırmanışçı Ada Tsang Yin-hung tarafından 25 saat 50 dakika ile geçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Everest Dağı'na En Hızlı Tırmanan Kadın Rekoru Yeniden Nepalli Phunjo Lama'nın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Everest Dağı'na En Hızlı Tırmanan Kadın Rekoru Yeniden Nepalli Phunjo Lama'nın - Son Dakika
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