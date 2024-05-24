Everest Dağı Zirvesi Yakınında Nepalli Dağcı Ölü Bulundu - Son Dakika
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Everest Dağı Zirvesi Yakınında Nepalli Dağcı Ölü Bulundu

Everest Dağı Zirvesi Yakınında Nepalli Dağcı Ölü Bulundu

Nepalli dağcı Binod Babu Bastakoti, Everest Dağı zirvesine tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti. Yetkililer, Bastakoti'nin cesedinin Everest Dağı zirvesi yakınında bulunduğunu ve ölümünün yüksek irtifa hastalığından kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca, Nepalli rehber Nawang Sherpa'ya hala ulaşılamadığı bildirildi.

24.05.2024 12:49
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Nepalli dağcı Binod Babu Bastakoti dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Everest'in zirvesine tırmanmaya çalışan 37 yaşındaki dağcı Bastakoti'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, bir süredir kendisinden haber alınamayan Bastakoti'nin cesedinin 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı zirvesi yakınında bulunduğunu açıkladı.

Dağcının ölümünün yüksek irtifa hastalığından kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, Bastakoti'nin cesedinin arama kurtarma ekipleri eşliğinde zirveden indirilmeye çalışıldığını belirtti.

Yetkililer ayrıca dün Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulunan 40 yaşındaki Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui'ye eşlik eden Nepalli rehber Nawang Sherpa'ya hala ulaşılamadığını duyurdu.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

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