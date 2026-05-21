Everest'te Rekor Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Everest'te Rekor Kırıldı

21.05.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

274 dağcı, Everest'in zirvesine bir günde çıkarak rekor kırdı. Engelli sporcu da zirveye ulaştı.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan 274 dağcı, bir günde zirveye ulaşan en fazla kişi rekorunu kırdı.

Nepalli yetkililere göre, 274 dağcı dün hava şartlarının da uygun olmasından yararlanarak Everest Dağı'nın zirvesine çıktı.

Böylelikle Everest Dağı'nın zirvesine tek bir günde ulaşan en fazla kişi sayısına ilişkin yeni bir rekora ulaşıldı.

Öte yandan, Kami Rita Sherpa adlı dağcı da zirveye 32. kez çıkarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Zirveye aynı günde en fazla ulaşan kişi sayısı 22 Mayıs 2019'da Nepal tarafında 223, Çin tarafında ise 113 olmuştu.

Rus ampute sporcu Everest'e tırmandı

Yaşadığı kaza sonucu iki bacağı da ampute edilen Rus sporcu Rustam Nabiev, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşarak protez bacak kullanmadan dünyanın en yüksek dağına tırmanan engelli ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Everest Ana Kampı saha ofisi koordinatörü Khim Lal Gautam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nabiev'in zirveye başarıyla ulaştığını ve zirveden inmek üzere harekete geçtiğini belirtti.

Eski Rus paraşütçü Nabiev, 2015'te uyuduğu sırada askeri kışla binasının çökmesi sonucu iki bacağını kaybetmişti.

Nabiev, kazanın ardından engelli bireylerin de doğa sporları ve dağcılık faaliyetlerinde yer alabileceğini göstermek amacıyla Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanmıştı.

Bu başarısının ardından Nabiev, 2011'de Nepal'deki Manaslu Dağı'nın da zirvesine çıkmayı başarmıştı.

8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor. Dağın doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Everest'te Rekor Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:16
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:32:07. #7.13#
SON DAKİKA: Everest'te Rekor Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.