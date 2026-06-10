Everland\'da Dev Panda Yavru Doğurdu

SEUL, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Güney Kore'ye gönderdiği Ai Boa adlı dev panda, Yongin kentindeki Everland Hayvanat Bahçesi'nde bir yavru dünyaya getirdi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada, yavrunun 3 Haziran günü yerel saatle 10.53'te hayvanat bahçesindeki Panda Dünyası adlı dev panda yaşam alanında doğduğunu belirtti.

Yetkililer, 171 gram ağırlığındaki yavru ve annesi Ai Bao'nun sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Ai Bao, yeni doğan yavrunun babası Le Bao ile birlikte 2016 yılında Çin'den Güney Kore'ye gönderilmişti.