Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor - Son Dakika
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Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği'nin feshedilmesi talebiyle asliye hukuk mahkemesinde dava açıldı. Başlatılan hukuki sürecin ardından mahkeme, derneğe yönetim kayyımı atanmasına karar vererek derneğin tüm faaliyetlerini durdurdu. Mahkemenin bu kararı ile derneğin fesih süreci başlamış oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye genelinde geniş çaplı yardım kampanyaları düzenleyen ve Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, geçtiğimiz aylarda başlatılan soruşturmanın merkezinde yer aldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in yanı sıra Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERDİ

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte medya, sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda isim de ifade verdi. Fatih Altaylı, Öykü Serter, Fatih Portakal, Ece Üner, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Gökhan Özoğuz ve Hazal Kaya, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan isimler arasında yer aldı.

DERNEĞE YÖNETİM KAYYUMU ATANDI

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fesih için asliye hukuk mahkemesine dava açtı. Dava üzerine mahkeme tarafından derneğe yönetim kayyumu atandı. Daha önce yalnızca mal varlığının yönetimi amacıyla kayyım atanan dernekte, bu kez doğrudan derneğin yönetimi için kayyım görevlendirildi.

TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU

Tüm faaliyetleri durdurulan Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han atandı.

BAŞSAVCILIK DERNEĞİN FESHİNİ TALEP ETTİ

Başsavcılık dilekçesinde deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı, dernek kaynaklarının kişisel işlerde değerlendirildiği, usulsüz para transferleri, taşınmaz devirleri ve mali raporlardaki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek derneğin faaliyetlerinin durdurulması ve feshine karar verilmesi talep edildi.

Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor

SORUŞTURMA DÖRT ANA BAŞLIK ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında dört ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturmanın, Ahbap Derneği'nin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında olduğu aktarıldı.

P. Global A.Ş.'den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı belirtilen açıklamada, Ahbap Derneği satın alma müdürü Deniz Ş. hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler"e yönelik kısmında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın devredildiği belirtildi.

Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, P. İnşaat A.Ş. tarafından 10, K. Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İ. tarafından da 10 taşınmazın Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Başaran Holding A.Ş.'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın "dernek çeklerine ilişkin işlemler" kısmında da Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin incelendiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel K. ile Muhammed A.Y. hakkında işlem başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturmanın "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali D. hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ugurbozkurt797@gmail.com [email protected]:
    Ballı yer atayın tabii, parayı duydunuz, onlar yiyeceğine siz yiyin... 3 14 Yanıtla
    Uğur Kart Uğur Kart:
    ANGUTYANİS ORTADA PARMI KALDI SANIYORSUN 4 0
  • Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti:
    Şaka bir yana da, kumarda yedikleri 7 milyarı kim nasıl bunlardan tahsil edecek? 9 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Para kaldığına inanıyor musun :)) 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    ülkedeki bütün dernekleri denetleyin bu haliyle bile en masumu ahbap çıkar ?? 1 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    solcuların kurduğu dernekten ne hayır gelir 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor - Son Dakika
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