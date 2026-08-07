Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasının 3. dalgasında 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar da yer aldı. Soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasının 3. dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

OPERASYONUN 3. DALGASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında operasyonların 3. dalgası gerçekleştirildi.

Ekipler, 7 Ağustos 2026 tarihinde İzmir, Aydın ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporlarında incelenen hesap hareketleri doğrultusunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında

BÜLENT TEZCAN'IN KIZI VE DAMADI DA LİSTEDE

Operasyon kapsamında hakkında işlem başlatılan isimler arasında Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar da yer aldı.

Savcılığın açıkladığı şüpheli listesinde Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar'ın meslekleri avukat olarak belirtildi.

Başsavcılık, eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalandığını, 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA "RÜŞVET" VE "İRTİKAP" SUÇLAMALARIYLA SÜRÜYOR

Başsavcılık, soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK tarafından hazırlanan raporlardaki hesap hareketlerinin birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

Savcılık, söz konusu veriler sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin "makul suç şüphesine" ulaşıldığını belirtti. Soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü kaydedildi.

Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında

İLK OPERASYONDA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın ilk operasyonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklanmıştı. İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kuşadası Belediyesi, Bülent Tezcan, Milletvekili, Aydın Yeni, Operasyon, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kuşadası Belediyesi Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • serdar ozkucuk serdar ozkucuk:
    Bunların artık haber değeri bile yok, sıradanlaştı çünkü 0 2 Yanıtla
  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    içimden Ziyaaa diyesim geliyor 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    adam boşuna yp ye geçmemiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Ertuğrul Doğan’dan Salah transferi için çarpıcı itiraf Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:52:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.