26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış - Son Dakika
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26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış

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Şişli'de nöbetçi eczane önünde beklerken eski sevgilisi Nazir Ilgın’ın silahlı saldırısıyla katledilen 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in, olaydan kısa süre önce gittiği hastanenin çevresinde katilini fark ettiği ancak emin olamadığı ortaya çıktı. Cinayetten 9 gün önce şikayetçi olunmasına rağmen adli kontrolle serbest bırakılan, 6 suç kaydı ve kesinleşmemiş 14 yıl hapis cezası bulunan Ilgın’a uzaklaştırma kararının olaydan 3 gün önce tebliğ edildiği öğrenildi. Katil zanlısı her yerde aranıyor.

Şişli'de Nilda Müge Şahin(26) eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet eden Şahin hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şahin'in saldırıdan 9 gün önce Ilgın'dan şikayetçi olduğu, gözaltına alınan Ilgın'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve uzaklaştırma kararının olaydan 3 gün önce tebliğ edildiği belirtildi. Şahin ile birlikte hastaneye giden arkadaşı, cinayete ilişkin tanık olarak ifade verdi. Tanık ifadesinde, gittikleri hastanenin çevresinde şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak onun olup olmadığını anlayamadıklarını, daha sonra ilaç almak için gittikleri nöbetçi eczanenin bulunduğu sokakta Şahin'in saldırıya uğradığını anlattı. Öte yandan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu öğrenilirken, eski sevgilisi Ceylan G.'yi bıçakladığı saldırıya ilişkin davada verilen 14 yıl hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu belirtildi.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.

26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış

2 KURŞUN SIRTINDAN GİRDİ GÖĞSÜNDEN ÇIKTI

Şahin'in arkadaşı eczaden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın., eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı. Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış

HASTANE ÇEVRESİNDE GÖRMÜŞ; O OLDUĞUNA EMİN OLAMAMIŞ

Şahin'in arkadaşının ifadesine göre, gittikleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı. Şahin'in arkadaşı hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin'in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.

26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yapılan incelemede Şahin'in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikayetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden 3 gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 'Kasten yaralama', 1 'Hakaret ve tehdit' ile 2 kez 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

14 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞMEMİŞ

Öte yandan Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesinde inceleme aşamasında olduğu, dosyanın kesinleşme süreci devam ederken şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Eczane, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    14 yıl kesinleşmiş hapis cezası var..adama uzaklaştırma tebliğ ediyorlar 7 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    14 yıl kesinleşmiş hapi cezası var lakin serbest yaşasın insan haklari yaşasın demokrasi yaşasın adalet yaşasın özgürlükler yaşasın hukuk sistemimiz emeği geçen tüm hukukcularimizin gelmisleri gecmisleri özenle yad edilir 5 0 Yanıtla
  • Haan Haan:
    kısas olmadığı müddetçe hiç bir çözüm yeterli olmaz 3 0 Yanıtla
  • TC Tabak TC Tabak:
    Kedi köpek ile uğraşana kadar bunları bitirin, insanlar güven içinde yaşamayı hak ediyor. Kedi ve köpek ile harcadığınız zamanı böyle durumlarda şikayetçi insanları koruyun, adres ve yer değişimini yapın. İnsan hayatı daha önemli. 2 0 Yanıtla
    ahmet keles ahmet keles:
    yorumunu alkışlıyorum gün içinde verilen diğer haberde bir ayı iki çocuğu canlı canlı katletti.yedi parçaladı.sokaklar kedi dolu ve sokaklarda sayın hayvanhakları savunucuları tarafından verilen mamalardan dolayı doğal hayatlarına dönmüyorlar artık fare avlamıyorlar sokakta gezer evlere girer neymiş hastalık barındırmazmış kontrol sıfır kedi ve köpeklerin toplnarak kısırlaştırılması şart.başka bir açıklaması olamaz. 0 0
  • Büşra çevik Büşra çevik:
    ADALET! 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış - Son Dakika
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