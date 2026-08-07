Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan firari FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışı son buldu. Kırmızı bültenle aranırken yakalanan ve tutuklanan Karatepe, emniyetteki işlemlerinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Terörle mücadele şubesinde dört gün boyunca sorgulanan Karatepe, darbe girişimine giden süreçte yaşananları detaylarıyla anlattı ve toplam 69 sayfalık ifade verdi.

GÖMÜLÜ SİLAHLAR İÇİN YER GÖSTERDİ

Karatepe, verdiği kapsamlı ifadede suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı olarak kullandıkları Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde bazı noktalara uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü itiraf etti. Bu kritik beyan üzerine harekete geçen adli makamlar, Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yer gösterme işlemi yapılmasına karar verdi. Şüphelinin tarif ettiği ve kaçış sırasında yaşam malzemesi temin ettiklerini belirttiği güzergahlarda güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

BÖLGEDE KAPSAMLI ARAMA TARAMA FAALİYETİ

Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen ormanlık ve kırsal alanlarda büyük bir titizlikle yürütülen arama tarama çalışmalarına Özel Harekat polisleri ile Jandarma komandolar sevk edildi. 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile üç iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama ve tarama faaliyeti başlatıldı.

Devam eden arama tarama faaliyetlerinin yanı sıra, darbe girişiminden bu yana bölgede daha önce ele geçirilen silahlarla Karatepe'nin bağlantısının kesin olarak tespit edilebilmesi amacıyla adli tıp süreci de hızlandırıldı. Şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden detaylı DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.