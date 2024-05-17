Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti

Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti

TRT'nin unutulmaz yarışması 'Evet-Hayır' ile tanınan sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Yolaç'ın tedavisinin multidisipliner yaklaşım ile sürdürüldüğünü ve maalesef çoklu organ yetmezliği sonucu vefat ettiğini açıkladı. Yolaç'a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

17.05.2024 15:23
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TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, yaptığı açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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