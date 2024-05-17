Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti

Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti

TRT'nin unutulmaz yarışması 'Evet-Hayır' ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi. Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran Yolaç'ın tedavisinin multidisipliner yaklaşımla sürdürüldüğünü belirtti. Yolaç için 19 Mayıs'ta cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

17.05.2024 17:04
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TRT'nin unutulmaz yarışması "Evet-Hayır" ile hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, yaptığı açıklamada, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvuran değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisinin multidisipliner yaklaşımla sürdürüldüğünü belirterek, "Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız, maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Asuman Yolaç da ailesi adına yaptığı açıklamada, sevgili eşi Erkan Yolaç'ın tedavi gördüğü Taksim Acıbadem Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

Asuman Yolaç, "Başhekim Prof. Dr. Ufuk Topuz, Dr. Filiz Gösterişli ve Dr. Emir Tavşanlı ile başlayıp tüm doktorlardan, hemşirelere, hasta bakıcılara kadar tüm Acıbadem Taksim Hastanesi personeline sonsuz teşekkür ederiz. Erkan, sadece bizim ailemiz değildi, milyonların hayatına renk kattı. Biz de onu eşsiz enerjisiyle sizlerle anıyoruz. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Allah'a ısmarladık." ifadelerini kullandı.

Asuman Yolaç, ünlü sunucu için 19 Mayıs'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evet-Hayır Yarışmasının Sunucusu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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