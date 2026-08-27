Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti

Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti
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Ordu’nun Aybastı ilçesinde 2 katlı evinin çatısını tamir ederken dengesini kaybederek düşen 56 yaşındaki Ömer Ercan, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde evinin çatısını tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yüksekten düşen 56 yaşındaki Ömer Ercan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi Sevdeş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evinin çatısında bakım ve tamirat işleriyle uğraşan Ömer Ercan, bir anlık denge kaybı sonucu metrelerce yüksekten zemine çakıldı. Düşmenin şiddetiyle ağır yaralanan Ercan’ı gören çevredekiler ve ailesi, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ömer Ercan, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 56 yaşındaki adam, doktorların saatler süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Binlerce milimetre yazsaydınız bari 1 0 Yanıtla
  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    İlinci Kattan Ben de Düşmüştüm, Belkide Ecelli Teselli Etmiş. ALLAH Affetsın. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti - Son Dakika
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