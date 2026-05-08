Evreşe Belediyesi yağmur ve şükür duası programı düzenledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Belediyesince yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştirildi.

Beldedeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Cihan Bozkurt Parkı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla başladı.

Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, yaptığı açıklamada, yapılan duaların birlik, beraberlik ve bereket getirmesini diledi.

Programa, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, AK Parti İlçe Başkanı Samet Ak, AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cahit Bilge, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak, Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ile diğer ilgililer katıldı.