Eynesil'de çevre ve değerler şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eynesil'de çevre ve değerler şenliği

20.05.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Eynesil'de, ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi. Etkinlikte cami ziyareti, yarışmalar, sergiler ve işitme engelli öğrenciler yararına kermes yer aldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Merkez Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ila başlayan etkinlikte cami adabı, caminin kültürdeki yeri ve manevi değerler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam eden etkinlikte öğrencileri arasında dart, halat çekme çuval ve yumurta taşıma yarışmaları ile mendil kapma oyunu, taş boyama sergisi ve ebru etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kaymakam Erkut Pamuk da katıldı.

İşitme engelli öğrenciler yararına kermes

İlçede Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Giresun İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu yararına kermes gerçekleştirildi.

?Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

?Kermeste, okulun öğretmenleri ve destek veren ailelerin evlerinde özenle hazırladığı çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ayrıca, Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Nilgün Öztürk Karkaç'ın hazırladığı ve yapımında emeği bulunan resimler de sergilenerek satışa çıkarıldı.

Okul Müdürü Mehmet Uzun, kermesten elde edilecek gelirin doğrudan okulun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Engelliler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eynesil'de çevre ve değerler şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:17:28. #7.13#
SON DAKİKA: Eynesil'de çevre ve değerler şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.