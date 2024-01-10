Eynesil\'de Pancar Çorbası Şenliği Düzenlendi

Eynesil'in Ören beldesinde "Pancar Çorbası Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Ören Belde Belediyesi ve Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen etkinlikte, yörede "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbasının dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesine alınmasına tepki gösterildi.

Belediye Başkanı Mustafa Eren, karalahana çorbası, mısır ekmeği ve yoğurdun, Türk mutfağının gururu olduğunu vurguladı.

Yüksekokulu Müdürü Engin Kaban ise öğrencilerin yörenin kadim gıda ürünlerinden biri olan karalana çorbasını tatmalarını isteyerek, "Öğrencilerimiz yurdun her bölgesinden her şehrinden ilçemize gelmişlerdir. Umarız ki gittikleri yerlerde yemek kültürümüzü de anlatır ve aktarırlar." dedi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Baran, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, diğer daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.