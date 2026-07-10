Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun ilçe kavşağında T.A. yönetimindeki 34 VL 1613 plakalı otomobille S.H. idaresindeki 52 TC 280 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.H. ile beraberindeki T.A, F.A, E.A. ve M.E.A, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Eynesil'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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