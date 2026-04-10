Eynesil ve Görele'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

Giresun'un Eynesil ve Görele ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Eynesil'de Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Can İpek, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, polisler, kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Görele

Görele'deki tören ise Cumhuriyet Meydanı'nda organize edildi.

Atatürk Anıtına çelenk sunan İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü esas alarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, vatan sevgisi, görev aşkı, bilgi birikimi ve sorumluluk bilinciyle teşkilatı daha da yücelteceklerini ifade etti.