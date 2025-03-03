Eyüp Musiki Vakfı'nda Halk Müziği Konseri ve Müzik Dinletisi

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(İSTANBUL) - Eyüp Musiki Vakfı'nda ESMEK kurs hocaları tarafından gerçekleştirilen halk müziği konserinde "Bülbülüm Altın Kafeste", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Gesi Bağları", "Güldaniyem", "Bahçede Erik Dalı" eserleri seslendirildi.

Ramazan ayını, maneviyat ve sanatla buluşturan etkinlikler düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, "On bir ayın Eyüpsultanı'nda, bir melodi, bin huzur" sloganıyla şehrin dört bir yanında tasavvuf ve müzik dünyasının sevilen isimleriyle dinletiler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Eyüp Musiki Vakfı'nda ESMEK kurs hocaları tarafından halk müziği konseri gerçekleştirildi. Konserde "Bülbülüm Altın Kafeste", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Gesi Bağları", "Güldaniyem", "Bahçede Erik Dalı" gibi halk müziği eserlerini seslendiren kurs hocaları, izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Öte yandan Eyüpsultan Camii Meydanı'nda kurulan igloda perküsyon sanatçısı Fazıl Karagöz tarafından, Eyüpsultan Camii'nin tarihi ve manevi atmosferinde Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.