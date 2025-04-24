Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, Deprem Sonrası Vatandaşları Ziyaret Etti

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından açık havada toplanan ilçe sakinlerini ziyaret etti. Özmen, "Zor anlarda vatandaşların yanlarında olarak, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve destek sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor günlerde dayanışma en büyük gücümüz. Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak, hızlı ve organize hareket etmek zorundayız."

Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar güvenli alanlarda toplandı ve birçoğu geceyi dışarıda geçirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen, depremin ardından ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, Eyüpsultan Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Sürecin değerlendirildiği, sahadaki durumun gözden geçirildiği ve atılabilecek adımların planlandığı toplantı sonrası Özmen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Başkan Vekili Nuri Aslan ile birlikte sahaya çıkarak toplanma alanlarında bulunan yurttaşları ziyaret etti.

"Hızlı ve organize hareket etmek zorundayız"

Özmen, gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında şunlara dikkat çekti:

"Zor anlarda vatandaşların yanlarında olarak, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve destek sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor günlerde dayanışma en büyük gücümüz. Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak, hızlı ve organize hareket etmek zorundayız."

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek isteyen yurttaşlar için kentin farklı noktalarında sıcak çorba ikramında bulundu.