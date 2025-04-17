Eyüpsultan Belediyesi, 29 Parkı Yeniledi ve 4 Yeni Park Açıyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi, 29 Parkı Yeniledi ve 4 Yeni Park Açıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, 2024 yılı içinde 29 parkın yenilendiğini ve 4 yeni parkın açılacağını duyurdu. Ayrıca, sulama için su tasarrufuna yönelik kurakçı bitki türlerinin kullanılacağını belirtti.

17.04.2025 14:23
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(İSTANBUL) - Geçen yıl boyunca daha yeşil bir ilçe için yapılan çalışmaları anlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "29 adet parkımızı baştan sona yenileyip dört adet yeni park yaptık" dedi.

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, 2024 yılı içinde dört yeni parkı hizmete alırken, 29 adet parkı da baştan aşağıya yeniledi.

Belediye Meclisi'nde sunulan 2024 yılına ait faaliyet raporunda yıl boyunca yapılan çalışmaları sayısal verilerle paylaşan Başkan Özmen, şu bilgileri verdi:

"203 adet parkımız var her yerde bu kadar park yok, bu konuda çok şanslıyız. Bu parkların temizliği, sulaması, hasar gören oyun ve spor aletlerinin tamiri düzenli olarak yapılıyor. Yine ekiplerimiz 183 bin 708 metrekare yeşil alanın çim biçimi, çapalama, gübreleme, sulama işlemlerini yaptı. 29 adet parkımızı baştan sona yenileyip dört adet yeni park yaptık, Özgecan Aslan Parkı'nda bulunan iki kilometrelik tartan yürüyüş yolunu yeniledik. Altı adet okulumuzda tarım alanı düzenledik. Tarım alanı dediğim şey bostan. Şu anda sayısı 10'a çıktı. Her okula koymaya çalışıyoruz. Çocuklar meyveyi sebzeyi marketten alınan bir şey sanıyorlar, dolayısıyla bu alanlarda ekilen ürünleri kendileri yetiştirecekler. Çocuklarımız da buna ilgi gösterdiler."

İlçenin yeşil kalması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığını vurgulayan Başkan Özmen, "2024 yılında 220 bin 320 adet mevsimlik çiçek, 10 bin 582 adet çalı, bin 60 adet ağaç diktik. 29 bin 974 metrekare rulo çim serimi yapılırken 4 milyon 7 bin 21 metrekare çim ve ot biçimi, 107 bin 55 adet budama yapılmış" diye konuştu.

"Su tasarrufu için bu sene kurakçıl ağaç ve bitki türleri ekeceğiz"

2024 yılında şehrin yeşil kalması için 24 bin 248 ton su kullanıldığını ve bu durumun da kendisini üzdüğünü sözlerine ekleyen Özmen, "Şehrimizin yeşil kalması için sulama önemli fakat su tasarrufuna gitmemiz gerekiyor. O yüzden İBB ile oturduk konuştuk ve onlardan aldığımız fikirle bu sene peyzaj çalışmalarında kurakçıl dediğimiz peyzaj düzenlemesine geçiyoruz. Daha uygun ağaç ve bitkiler kullanacağız. At kestanesi, süs elması, akasya, top akasya, oya, süs eriği, şimşir, melez servi, mavi servi, defne, hatmi gibi ağaç ve bitki türleri ekip su tasarrufu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi, 29 Parkı Yeniledi ve 4 Yeni Park Açıyor - Son Dakika

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