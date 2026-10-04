Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Belediye, gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Eyüpsultan Belediyesi, gözaltı işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen ve belediye çalışanlarımızın gözaltına alınma sürecini yakından ve dikkatle takip ediyoruz.

Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen, göreve başladığı ilk günden bu yana kamu faydasını gözeten, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Eyüpsultanlı komşularımıza eşit ve adil hizmet sunmayı esas almıştır."

"BİR AN ÖNCE ARAMIZDA GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Belediye, Özmen'in göreve başladığından bu yana kamu yararını gözeten ve şeffaf bir yönetim anlayışı izlediğini savundu. Açıklama şu sözlerle sona erdi:

"Eyüpsultan Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mithat Bülent Özmen'in devlet adamı duruşu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor, Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımızı bir an önce aramızda göreceğimize inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."