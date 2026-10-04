Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Eyüpsultan Belediyesi yazılı açıklamasında sürecin yakından takip edildiğini belirterek başkanı ve çalışanları bir an önce aralarında göreceklerine inandıklarını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Belediye, gözaltılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Eyüpsultan Belediyesi, gözaltı işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen ve belediye çalışanlarımızın gözaltına alınma sürecini yakından ve dikkatle takip ediyoruz.

Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen, göreve başladığı ilk günden bu yana kamu faydasını gözeten, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Eyüpsultanlı komşularımıza eşit ve adil hizmet sunmayı esas almıştır."

"BİR AN ÖNCE ARAMIZDA GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Belediye, Özmen'in göreve başladığından bu yana kamu yararını gözeten ve şeffaf bir yönetim anlayışı izlediğini savundu. Açıklama şu sözlerle sona erdi:

"Eyüpsultan Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mithat Bülent Özmen'in devlet adamı duruşu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor, Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımızı bir an önce aramızda göreceğimize inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
Ankara BaşsavcılığıMithat Bülent ÖzmenAdnan ÖzmenEyüpsultanİstanbulPolitikaGözaltıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez’le barıştı Icardi detayı unutulmadı Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş Trabzon’da 12 yıl önce kaybolan 2 kişi, öldürülüp ormana gömülmüş
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
08:24
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
07:52
Trump’tan yaz saati hamlesi Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
07:15
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
02:11
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 09:56:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei