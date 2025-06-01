Eyüpsultan Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

01.06.2025 09:53  Güncelleme: 12:19
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Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Pirinççi Mahallesi'nde modern bir Kurban Satış ve Kesim Alanı kurarak, hijyen ve güvenlik önlemleri ile vatandaşların hizmetine sundu.

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Pirinççi Mahallesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hem hijyen hem de güvenlik sağlandı. Toplam 50 çadırın yer aldığı alanda kurbanlık satışları başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Anadolu'nun dört bir yanından İstanbul'a kurbanlıkların gelişiyle Eyüpsultan Belediyesi de çalışmalarını hızlandırdı. Pirinççi Mahallesi'nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda tüm hazırlıklar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Pirinççi Mahallesi'nde 116 ada, 6 parsel üzerinde kurulan modern tesis, yaklaşık bin 500 büyükbaş hayvan kapasitesiyle hem satıcıların hem de alıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Toplam 50 çadırın yer aldığı alanda kurbanlık satışları başladı.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yerine getirebilmesi için alanda kapsamlı önlemler aldı. Temizlik ekipleri düzenli olarak çalışırken, alan, olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik kameraları ile 24 saat izleniyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için alanda zabıta ekipleri ve sağlık görevlileri de hazır bulunuyor.

Belediye, Kurban Bayramı boyunca tüm birimleriyle sahada olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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