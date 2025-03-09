Eyüpsultan Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tiyatro Etkinliği

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında "Shirley Valentine" isimli tiyatro oyunu, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk tarafından sahnelendi.

Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çok özel bir etkinliğe imza attı. Göktürk Kültür Merkezi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu ve çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan "Shirley Valentine" isimli tiyatro oyunu, oyuncu Sumru Yavrucuk tarafından sahnelendi.

Yavrucuk, günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'nin öyküsünü konu alan tek kişilik komedi oyunu ile tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yavrucuk, Shirley Valentine'nin yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırdı. Tiyatro oyununa izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.